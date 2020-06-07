В Туве объявлен карантин

Власти республики ввели его сроком на две недели.

Глава региона Шолбан Кара-оол запретил жителям покидать места проживания, поручил подготовить авиацию на случай экстренной эвакуации заболевших. На границах между муниципальными районами и городскими округами будут размещены мобильные посты на автомобильных дорогах. Сам руководитель Тувы лишь несколько дней назад вылечился от коронавируса.

Всего в республике, по официальным данным, заразились коронавирусом почти 1,5 тысячи человек, 250 пациентов выздоровели, скончались два человека.