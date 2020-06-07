Самолет, который связывают с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, совершил перелет в Европу

Как пишет сайт МБХ.Медиа со ссылкой на данные авиационных ресурсов, воздушное судно сегодня после полудня приземлилось в швейцарском Базеле.

Официально о визите Кадырова, его родственников или чиновников правительства Чечни в этот город не сообщалось. Ранее тот же борт дважды летал в Москву. В один из дней в прессе появились сообщения, что Кадыров находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

Сам глава Чечни эту информацию отрицал. Также он настаивал, что у него нет личного самолета.