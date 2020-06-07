Пикеты сторонников оппозиции начались в Минске и других городах Белоруссии

Там проводится сбор подписей в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента. Участники акций выступают, в частности, в поддержку арестованного оппозиционного активиста Сергея Тихановского. Неделю назад власти начали задерживать участников таких акций, об этом «Эху Москвы» рассказал политический аналитик Артем Шрайбман. По словам Шрайбмана, велика вероятность превентивных задержаний, чтобы люди не успели дойти до мест проведения акций.