Васильевский остров в Петербурге остался без света

На среднем проспекте Васильевского острова не работают светофоры, троллейбусы встали, вдоль Невы ездят пожарные. Такие сообщения начали появляться в соцсетях сегодня после полудня. Электричества нет и в домах, люди сидят без света. Интересно, что некоторые петербуржцы пишут, что плохо работает даже мобильный интернет. В ЛенЭнерго сообщили, что переводят жителей на резервную схему электроснабжения. Причина блэкаута — пожар на трансформаторе. Его уже потушили, но из-за огня включились механизмы блокировки, без света оказались почти 100 домов.

Специалисты обещают вернуть свет в дома в ближайшее время.