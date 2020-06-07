Коронавирус за сутки в России выявили у почти девяти тысяч человек

От новой инфекции умерли за минувший день 134 пациента.

Лидерами по числу заражённых остаются Москва, Подмосковье и Петербург, за ними идут Нижегородская и Свердловская области. В столице за сутки новую инфекцию нашли почти у двух тысяч человек. Это примерно четверть от всех выявленных за минувший день новых пациентов. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло почти до 470-ти тысяч человек, рассказали в оперативном штабе. По его данным, суточный прирост заражённых составил два процента. Этот показатель последние несколько недель почти не меняется. Около половины инфицированных с начала пандемии выздоровело. Умерло немногим больше процента заражённых. За сутки в Москве от новой инфекции скончались 55 человек, это самый низкий показатель за две недели, отмечают в штабе по борьбе с инфекцией. Летальные случаи также произошли в Петербурге, Подмосковье, Дагестане и Нижегородской области. За весь период пандемии от коронавируса умерли почти 6 тысяч человек. За минувший день выписаны более пяти тысяч человек. В Подмосковье число выздоровевших за сутки впервые превысило количество госпитализированных пациентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал положительной динамику по коронавирусу в городе. Он не исключил, что может принять радикальные решения по смягчению ограничений на следующей неделе.