Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по некоторым данным, переехали в новую Зеландию

Такие сведения поступили от источников в правительстве Великобритании.

Скрипали получили новые имена и биографию, а также поддержку Великобритании для обустройства в Новой Зеландии, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Соединенного королевства. Согласно их данным, бывшему сотруднику Главного разведывательного управления и его дочери оформили новые документы. Место жительства Скрипалей раскрыли в преддверии выхода документального фильма телерадиокомпании BBC о тех, кто, по утверждению британской разведки, пытался отравить их «Новичком» в Солсбери в 2018 году. Более года после случившего бывший сотрудник ГРУ жил с дочерью в конспиративной квартире британской разведки МИ-6. Как считают английские следователи, к отравлению причастны сотрудники российских спецслужб, которые приехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Позже было установлено, что речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине.

Россия отвергает все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей.