Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Такое предупреждение выпустило столичное управления МЧС. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Такая ситуация сохранится до 21:00. В МЧС порекомендовали по возможности переждать грозу дома. А на улице не укрываться под одиночными деревьями.
2020-06-07T14:33:00+03:00
2020-06-07T15:16:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 07 июня 2020
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