Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Такое предупреждение выпустило столичное управления МЧС. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Такая ситуация сохранится до 21:00. В МЧС порекомендовали по возможности переждать грозу дома. А на улице не укрываться под одиночными деревьями.