Нью-йоркские врачи и медсестры вышли на митинг против полицейского насилия

Они собрались на акцию в той части Центрального парка, где совсем недавно располагался палаточный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Несколько десятков медработников прошли с маршем протеста по улицам города. Несмотря на то, что в Нью-Йорке действует комендантский час, как передает агентство ТАСС, акции протеста в различных районах не стихают до позднего вечера.
2020-06-07T14:33:00+03:00
2020-06-07T15:23:58+03:00
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14:33, 07 июня 2020
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