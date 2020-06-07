Нью-йоркские врачи и медсестры вышли на митинг против полицейского насилия

Они собрались на акцию в той части Центрального парка, где совсем недавно располагался палаточный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Несколько десятков медработников прошли с маршем протеста по улицам города. Несмотря на то, что в Нью-Йорке действует комендантский час, как передает агентство ТАСС, акции протеста в различных районах не стихают до позднего вечера.