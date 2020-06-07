В Москву вылетает глава признанного Западом Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж

Об этой поездке сообщает телеканал Al-Arabia. Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о так называемой «каирской инициативе» по урегулированию в Ливии. Стороны конфликта должны будут с завтрашнего дня прекратить огонь. Противостояние в Ливии обострилось с начала прошлого года, когда антиправительственные силы Халифы Хафтара пытались захватить столицу страны Триполи.