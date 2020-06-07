Министерство обороны России из-за коронавируса меняет порядок работы с абитуриентами

Желающие поступить в военные вузы будут проходить отбор дома. Для этого в регионы отправятся специальные выездные группы. Туда войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки, рассказали в военном ведомстве. Работать такие группы будут с 15 июля по 5 августа. Молодые люди, кто решил поступить в военный вуз, должны обратиться в военный комиссариат по месту регистрации.
2020-06-07T14:32:00+03:00
2020-06-07T15:25:01+03:00
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14:32, 07 июня 2020
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