Министерство обороны России из-за коронавируса меняет порядок работы с абитуриентами

Желающие поступить в военные вузы будут проходить отбор дома. Для этого в регионы отправятся специальные выездные группы. Туда войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки, рассказали в военном ведомстве. Работать такие группы будут с 15 июля по 5 августа. Молодые люди, кто решил поступить в военный вуз, должны обратиться в военный комиссариат по месту регистрации.