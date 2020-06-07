МЧС России увеличивает силы для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Норильске

Туда вылетают спасатели Арктического отряда ведомства вместе со специальной техникой, передает агентство «Интерфакс». Снегоболотоходы, которые имеются у этого подразделения, позволят ускорить мобильность группировки. Первый замглавы МЧС Александр Чуприян сказал сегодня, что ветер осложняет работу по ликвидации последствий аварии.