МЧС России увеличивает силы для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Норильске

Туда вылетают спасатели Арктического отряда ведомства вместе со специальной техникой, передает агентство «Интерфакс». Снегоболотоходы, которые имеются у этого подразделения, позволят ускорить мобильность группировки. Первый замглавы МЧС Александр Чуприян сказал сегодня, что ветер осложняет работу по ликвидации последствий аварии.
2020-06-07T14:31:00+03:00
2020-06-07T15:17:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 07 июня 2020
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