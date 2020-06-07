Сразу несколько крупных российских авиакомпаний готовятся возобновить с середины июля международные полеты

Как сказал агентству «Интерфакс» информированный источник, это будет возможно при условии улучшения ситуации с коронавирусом и при соблюдении на борту строгих санитарных правил. Первыми, по данным собеседника агентства, будут восстановлены рейсы в страны ЕврАзЭС и СНГ. В свою очередь агентство ТАСС передает, что Росавиация может разрешить с 15 июля полеты в 15 государств.
2020-06-07T14:31:00+03:00
2020-06-07T15:25:30+03:00
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14:31, 07 июня 2020
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