Сразу несколько крупных российских авиакомпаний готовятся возобновить с середины июля международные полеты

Как сказал агентству «Интерфакс» информированный источник, это будет возможно при условии улучшения ситуации с коронавирусом и при соблюдении на борту строгих санитарных правил. Первыми, по данным собеседника агентства, будут восстановлены рейсы в страны ЕврАзЭС и СНГ. В свою очередь агентство ТАСС передает, что Росавиация может разрешить с 15 июля полеты в 15 государств.