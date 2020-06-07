Власти Бразилии на фоне роста числа больных COVID-19 на время ограничили доступ к сайту со статистикой заболеваемости

Власти Бразилии на фоне роста числа инфицированных коронавирусом на некоторое время ограничили доступ к сайту со статистикой заболеваемости. Минздрав страны перестал оперативно обновлять данные о смертности, впрочем, сейчас работа его официального ресурса восстановлена.

Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства частично скрыть данные по числу заражений коронавирусом в стране. У себя на странице в твиттере он написал: «Сводные данные не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна, и сейчас разрабатываются новые способы уведомления о новых случаях и подтверждения диагнозов». Американский университет Джонса Хопкинса, однако, после перерыва, восстановил данные по Бразилии на своем сайте, хотя в пятницу информация о новом числе заболевших, скорости распространения болезни и скончавшихся была удалена с портала после того, как медицинское ведомство страны перестало публиковать сводки. Сейчас на интернет-ресурсе университета указана бразильская статистика по состоянию на конец рабочей недели. Раньше внутри самой страны статистика сообщалась ежедневно, но в последнее время ее стали обнародовать поздним вечером. Болсонару объяснял это стремлением избежать «неполноты данных и непоследовательности».



По числу заражений коронавирусом Бразилия уже долгое время занимает второе место в мире, после США. Сейчас число подтвержденных диагнозов составляет уже почти 650 тысяч человек. На уходящей неделе на протяжении трех дней подряд число скончавшихся от вируса бразильцев было самым высоким в мире.