В Подмосковье пропал сын адвоката Константина Скрыпника

По некоторым данным, мальчика нашли живым, но в наручниках.

Подростка не могли найти больше суток. 17-летний сын адвоката Скрыпника ушёл из дома в подмосковном Солнечногорске и не вернулся. Связаться с молодым человеком не могли — телефон был недоступен, сообщает Пятый канал. Отец пропавшего мальчика обратился в полицию. Сына адвоката как сообщает издание Baza, нашли живым в поле под Ногинском, мальчик был связан, на него также надели наручники. Кроме того у него нашли записку с угрозами. Что в ней – пока неизвестно. По словам подростка, его взяли в заложники и держали в подвале 36 часов. Возбудили уголовное дело по факту похищения, сообщает агентство Москва. Адвокат связал похищение сына с делом банды Аслана ГагИева. Её членов следствие обвиняет в серии убийств в Москве и Северной Осетии. В том числе московского следователя Александра Леонова и замгендиректора Финансовой лизинговой компании Андрея Бурлакова. Юрист проходит важным свидетелем по делу преступной группировки. Скрыпнику по данным агентства Росбалт принадлежала московская гостиница, которую банда использовала как штаб-квартиру, а также ресторан, где Гагиев встречался с клиентами и жертвами. Адвокат Скрыпник был свидетелем многих встреч членов группы и дал на них изобличающие показания.

Адвокат Скрыпник намерен обратиться за государственной защитой, он это сделает уже не в первый раз, отмечает издание Baza.