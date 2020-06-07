Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия покинули Великобританию, где два года назад они пережили покушение

По сведения британской газеты The Sunday Times, отец и дочь теперь живут в Новой Зеландии под новыми именами. Официальный Лондон также предоставил им средства для обустройства на новом месте.

Сообщается, что их место жительства раскрыли до выхода документального фильма BBC, где рассказывается о том, кто может быть причастен к покушению. После того, как они пережили отравление ядом «Новичок», Скрипали прожили более года в конспиративной квартире британской разведки МИ-6.

Лондон обвинял в причастности к покушению российские спецслужбы, Москва обвинения отвергала. Ранее президент Владимир Путин говорил, что покушение на Скрипаля не отвечает государственным интересам его страны. О возможном переезде Скрипалей в другую страну пресса писала ранее. Официально эту информацию британские власти пока не комментировали.