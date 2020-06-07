Суд по вопросу о принадлежности коллекции скифского золота отложен на неопределенное время

Это связано с пандемией коронавируса, пока не понятно, когда удастся возобновить слушания, сказали агентству ТАСС руководители крымских музеев. Более чем 2 тысячи экспонатов были вывезены на выставку в Нидерланды до перехода Крыма в состав России.

Свои права на коллекцию заявили как крымские музеи, так и Украина.