Снижение экспорта Китая в прошлом месяце оказалось меньше ожидаемого

Объемы поставок сократились почти на 3% процента в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Аналитики ожидали, что китайский экспорт уменьшится на 7 процентов, передает агентство Reuters. В КНР в конце прошлого года вспыхнула эпидемия коронавируса. Странна стала первой, где были введены ограничительные меры.