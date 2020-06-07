Снижение экспорта Китая в прошлом месяце оказалось меньше ожидаемого

Объемы поставок сократились почти на 3% процента в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Аналитики ожидали, что китайский экспорт уменьшится на 7 процентов, передает агентство Reuters. В КНР в конце прошлого года вспыхнула эпидемия коронавируса. Странна стала первой, где были введены ограничительные меры.
2020-06-07T13:32:00+03:00
2020-06-07T13:36:37+03:00
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13:32, 07 июня 2020
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