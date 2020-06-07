В Красноярском крае подмыло дождями мост на автотрассе «Саяны»

Движение по участку дороги в Курагинском районе сейчас перекрыто, рассказали в краевом управлении МВД. Там заверили, что на месте происшествия организовано дежурство сотрудников ГИБДД и дорожной организации. Ранее, как передает агентство «Интерфакс», в Партизанском районе Красноярского края дождями размыло два моста. Сбыло нарушено сообщение с пятью селами.