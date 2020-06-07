Не менее 30 человек получили травмы в результате ДТП в Ингушетии

В селении Нестеровское Сунженского района рано утром столкнулись два автобуса. Они развозили рабочих местной сельскохозяйственной фирмы, передает агентство ТАСС. Сотрудники МВД по региону и прокуратуры организовали проверку этого ЧП.
2020-06-07T13:32:00+03:00
2020-06-07T13:35:55+03:00
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13:32, 07 июня 2020
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