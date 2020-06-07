Московские власти планируют провести дальнейшее снятие ограничений в два этапа

На завершающей стадии предполагается отмена пропусков, рассказал агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией. Все это планируется проводить с 10 по 15 июня, добавил собеседник агентства. Очередные послабления обсуждаются сейчас в городской администрации. Также рассматривается вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе.
2020-06-07T13:31:00+03:00
2020-06-07T13:35:35+03:00
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13:31, 07 июня 2020
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