Московские власти планируют провести дальнейшее снятие ограничений в два этапа

На завершающей стадии предполагается отмена пропусков, рассказал агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией. Все это планируется проводить с 10 по 15 июня, добавил собеседник агентства. Очередные послабления обсуждаются сейчас в городской администрации. Также рассматривается вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе.