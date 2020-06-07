Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, которые пережили покушение в Солсбери, переехали в Новую Зеландию

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые пережили покушение в Солсбери, переехали в Новую Зеландию. Как пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве страны, Скрипаль и его дочь получили другие имена и материальную поддержку, чтобы освоиться на новом месте. Бывшего сотрудника ГРУ и его дочь пытались отравить больше двух лет назад. Лондон обвиняет в причастности к покушению российские спецслужбы, Москва обвинения отвергает.