«Гринпис» попросил президента РФ изменить план по восстановлению экономики. Текущие предложения не предполагают улучшение экологической ситуации в стране, напротив, могут привести к серьезным ухудшениям. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор по программам, экспертизе и исследованиям российского отделения «Гринпис» Иван Блоков.



«Этот план по восстановлению экономики страны в первую очередь не учитывает никаких элементов, связанных с климатическими изменениями, с теми возможностями, которые нынешняя ситуация представляет для него. Сейчас наиболее оптимальное время, чтобы минимизировать использование ископаемого топлива, чтобы не было существенных затрат энергии. Сейчас можно очень многие действия предпринять. Но, к сожалению, в этом плане нет об этом ни слова. И про экологию там весьма написано ограниченно», — сказал он.

По словам И.Блокова, план правительства по восстановлению экономики может привести к ухудшению экологии, а катастрофа на Норильской ТЭЦ показала, что России не хватает технологий для устранения подобных чрезвычайных ситуаций.

«Там (в Норильске) на данный момент предпринимаемых мер совершенно недостаточно. А говорить о том, что мы заведомо знаем, как ликвидировать загрязнения берегов, просто рано. Роспотребнадзор только к 20-м числам собирается посчитать размер ущерба, но уже есть план, как ликвидировать разлив, при этом мы не знаем, как это делается. А чтобы помочь сейчас экологической ситуации, необходимо в план внести оценки, связанные с изменение климата, и использования наилучших технологий, которые можно применить именно для того, чтобы не выбрасывались парниковые газы», — отметил он.