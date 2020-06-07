«Медуза»: В Кремле планируют организовать недельное празднование Дня России

Как пишет издание «Медуза» со ссылкой на презентацию мероприятий, сами торжества из-за действующих санитарных ограничений, преимущественно пройдут в виде сетевых флешмобов.

Власти намерены на этот раз отметить День России 12 июня широко. Как следует из презентации, подготовленной для администрации президента агентством «ИМА-Консалтинг», в инстаграме появятся патриотические маски, а в телеграме – специальные стикеры. Один из них основан на изображении медведя в ватнике, ушанке и с балалайкой. Пациентам, вылечившимся от коронавируса, раздадут ленточки в цветах триколора и значки «Мы победили коронавирус». В городах России будут проходить флешмобы — фотографии врачей, курьеров и дворников, которые в период пандемии трудились с риском для жизни, появятся на уличных билбордах и на баннерах в интернете, в дополнение ко всему администрация президента хочет даже провести некую акцию в тиктоке. Он описан так: «Пользователи делятся своими фото и видео на фоне берез, поют песню «Отчего так в России березы шумят», а старт акции дает актер Сергей Безруков». Основными лозунгами акции станут фразы и так называемые хэштеги для продвижения мероприятий в соцсетях лояльными СМИ и блогерами. По замыслу авторов условного сценария праздника, люди должны заполнить соцсети видео с рассказами, частью которых станут те самые хештеги — #МЫРОССИЯ, #МЫВМЕСТЕ, #ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ.

Кроме того, на 12 июня планируются и инициированные властями акции «Флаги России» и «Окна России». По замыслу организаторов, их участники должны разместить триколоры на балконах своих квартир, а окна украсить патриотической символикой.