В Москве уже в середине июня могут отменить пропускную систему

Источники издания РБК не исключат, что об этом объявят уже завтра. В то же время, по их словам, мэр Сергей Собянин может внести свои правки в последнюю минуту. Сам глава города сказал ранее, что несмотря на увеличение пассажиропотока, в Москве сохраняется положительная динамика в борьбе с коронавирусом.

Сергей Собянин подчеркнул, что сейчас важно не допустить повторного роста заболеваемости. В Подмосковье за минувшие сутки впервые с начала пандемии число вписанных из больниц превысило количество госпитализированных. Однако пока не планируется сворачивать временные госпитали для лечения больных коронавирусом в выставочном центре «Крокус Экспо» и парке «Патриот», сказал глава региона Андрей Воробьев.

По словам Андрея Воробьева, в Подмосковье увеличилось количество тестирований на коронавирус. Как только количество новых заболевших снизится, можно будет переходить к следующему шагу по снятию ограничений.

Всего в России за сутки выявлено почти 9 тыс. новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет уже более 467 тысяч. Из них чуть меньше половины, по данным оперативного штаба, уже выписаны из больниц. Общее количество умерших приближается к 6 тысячам.