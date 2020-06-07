Журналист Илья Азар вышел на свободу

В спецприемнике он провел десять суток после ареста за одиночный пикет у здания главка МВД.

У спецприемника на Симферопольском бульваре Илью Азара встречали журналисты и группа поддержки друзей. Вышел он в 10 утра и еще некоторое время провел на улице, отвечая на вопросы прессы и общаясь со знакомыми. В интервью «Эху Москвы» Илья Азар сообщил, что намерен добиваться отмены решения судьи Козлова о приравнивании одиночного пикета к массовой акции. Журналист подчеркнул, что речь идет в целом о таком формате мероприятий, а не только о его личном аресте:

Адвокат Азара Леонид Соловьев в свою очередь отметил в ответ на вопрос «Эхо Москвы», что намерен в понедельник подать жалобу о неправильной квалификации дела.

Илью Азара задержали у здания МВД, когда он вышел на пикеты в поддержку задержанного ранее основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова.

В течение всего пребывания Азара в спецприемнике проходили акции с целью добиться его освобождения. Там также проводили задержания.