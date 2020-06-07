МЧС России не видит необходимости в иностранной помощи при ликвидации последствий аварии в Норильске

Сейчас у ведомства достаточно сил и средств для оперативной и эффективной работы, сказал первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян. Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил готовность его страны оказать России помощь в борьбе с последствиями разлива дизельного топлива. Как сказал Чуприян, окончательно решение здесь будет принимать руководство России. В то же время он отметил, что за минувшие сутки было сделано гораздо больше, чем за предыдущие дни.

Ответственность за случившееся будет нести хозяйствующий субъект, сказал вице-президент компании «Норникель», которая владеет ТЭЦ, Николай Уткин. В то же время он отверг утверждения Ростехнадзора о том, что аварийный бак на Норильской ТЭЦ был уже 4 года как в ремонте.

Ранее в пресс-службе Ростехнадзора говорили, что из-за ремонта цистерны, они не могли провести проверку.

Катастрофа на Норильской ТЭЦ показала, что России не хватает технологий для устранения подобных чрезвычайных ситуаций, сказали в организации Greenpeace. Ее представители просят президента Владимира Путина изменить план по восстановлению экономики. Текущие предложения не предполагают улучшение экологической ситуации в стране, напротив, могут привести к серьезным ухудшениям, сказал «Эху Москвы» директор по программам, экспертизе и исследованиям российского отделения «Гринпис» Иван Блоков. Ранее в связи с аварией СК возбудил несколько уголовных дел. Задержан начальник цеха ТЭЦ-3.

