«Медуза»: Администрация президента собирается широко отметить День России 12 июня

Администрация президента, по данным интернет-издания «Медуза», собирается широко отметить День России 12 июня. Как следует из презентации, которую подготовили для Кремля, на следующей неделе в городах России будут проходить различные мерпориятия. В социальной сети инстаграм появятся патриотические маски, и картинки, которые отображают эмоции – в мессенджере Телеграм. Пациентам, вылечившимся от коронавируса, раздадут ленточки в цветах триколора и значки «Мы победили коронавирус». Мало того, администрация президента хочет провести даже акции на видеосервисе Тик-ток. Пользователи должны записать видео, которое заканчивается словами «Мы — Россия», «Я люблю Россию» и подобными. Актер Сергей Безруков на фоне берез даст старт еще одной акции в социальных сетях.

