Самая крупная с начала протестов в США акция прошла в Вашингтоне

Несколько тысяч человек собрались у Белого дома. Также демонстранты прошли по центральным улицам американской столицы. Около полуночи, как передает агентство ТАСС, начались столкновения с полицией. Были разбиты несколько витрин. В Штатах с конца мая не стихают протесты в связи с гибелью при задержании полицией жителя Миннеаполиса, афроамериканца Джорджа Флойда.