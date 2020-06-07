Самая крупная с начала протестов в США акция прошла в Вашингтоне

Несколько тысяч человек собрались у Белого дома. Также демонстранты прошли по центральным улицам американской столицы. Около полуночи, как передает агентство ТАСС, начались столкновения с полицией. Были разбиты несколько витрин. В Штатах с конца мая не стихают протесты в связи с гибелью при задержании полицией жителя Миннеаполиса, афроамериканца Джорджа Флойда.
2020-06-07T12:33:00+03:00
2020-06-07T12:34:21+03:00
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12:33, 07 июня 2020
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