Работы по ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ осложняются из-за ветра

Загрязненные пятна постоянно перемещаются, вслед за ними необходимо перебрасывать людей и технику, рассказал первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян. Всего в зоне аварии, по его словам, специальными обработано 2 тыс. квадратных метров территории. Спасатели рассчитывают завершить активную фазу работ за две недели, добавил Чуприян.
2020-06-07T12:32:00+03:00
2020-06-07T12:33:57+03:00
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12:32, 07 июня 2020
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