Работы по ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ осложняются из-за ветра

Загрязненные пятна постоянно перемещаются, вслед за ними необходимо перебрасывать людей и технику, рассказал первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян. Всего в зоне аварии, по его словам, специальными обработано 2 тыс. квадратных метров территории. Спасатели рассчитывают завершить активную фазу работ за две недели, добавил Чуприян.