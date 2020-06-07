В Подмосковье пропал сын известного адвоката Константина Скрыпника

Несколько дней назад подросток ушел из дома в Солнечногорске и не вернулся, передает «Пятый канал». По неподтвержденным данным, только сегодня его нашли. Как утверждает интернет-издание Baza, 16-летний молодой человек находился в поле под Ногинском, связанным, но живым. Сам Скрыпник-старший связывает похищение сына с делом киллера Аслана Гагиева. Адвокат проходит свидетелем. По данным агентства «Росбалт», юрист стал получать угрозы.