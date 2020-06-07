Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс человек

Так подсчитали специалисты американского университета Джонса Хопкинса, которые анализируют данные властей разных стран. Более 3 млн. человек вылечились. Общее число выявленных случаев заражения приближается к 7 миллионам.

Тем временем в России за сутки выявлено почти 9 тыс. новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет уже более 467 тысяч. Из них чуть меньше половины, по данным оперативного штаба, уже выписаны из больниц. Общее количество умерших приближается к 6 тысячам.