Поданный иск RT на Навального, Соболь и Znak.com. суд пока оставил без движения – директор ФБК Жданов

Телеканал RussiaToday подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и издание Znak.com. Суть иска пока не ясна, и на данный момент суд его оставил без движения. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор «ФБК» Иван Жданов.



«Мы пока увидели определение Арбитражного суда, который оставил иск без движения. Там были найдены некоторые ошибки», — рассказал он.

По словам И.Жданова, иск был подан телеканалом Russia Today на политика Алексея Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.

Директор ФБК отметил, что суть иска «пока не ясна», понятно только, что в претензиях Russia Today речь идет о защите деловой репутации.