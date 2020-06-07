Геннадий Онищенко призвал столичные власти активнее снимать ограничения, введённые в Москве из-за коронавируса

Люди понимают всю серьёзность ситуации с пандемией. Это основное условие для смягчения мер, сказал бывший главный санитарный врач, а теперь депутат Госдумы Геннадий Онищенко радиостанции НСН. По его словам, мэрия Москвы в этом плане должна действовать более решительно, при этом необходим постоянный профессиональный мониторинг ситуации. Онищенко также убеждён: промедление со снятием ограничительных мер может стать губительным для сферы культуры. Это касается не только Москвы или Петербурга, а всей страны. Цитата: «Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то — всё!». Незадолго до комментариев Онищенко мэр Сергей Собянин, который руководит рабочей группой Госсовета по борьбе с коронавирусом, обещал радикальные решения по снятию ограничений в Москве. Возможно, о них объявят завтра. По словам мэра, решение примут с учётом динамики развития ситуации с пандемией в первую неделю лета, когда частично ослабили ограничения. Напомню, москвичам с начала недели разрешили прогулки по графику и занятия спортом на улице по утрам, заработали непроводовольственные магазины, некоторые предприятия сферы услуг. Собянин не исключил, что строгие ограничения до июля снимут.

В Москве система пропусков и ряд других ограничительных мер действует до 14 июня включительно. Остаются закрытыми в том числе музеи, театры, другие культурные учреждения.