Ответственность за аварию на Норильской ТЭЦ будет нести хозяйствующий субъект

Об этом корреспонденту «Эха Москвы» сказал вице-президент «Норникеля» Николай Уткин. Сейчас пока рано говорить, какого рода будет эта ответственность, — подчеркнул Николай Уткин.
2020-06-07T12:01:00+03:00
2020-06-07T12:06:13+03:00
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12:01, 07 июня 2020
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