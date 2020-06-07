Власти американского города Портленд запретили полиции применять слезоточивый газ против демонстрантов

Мэр Тед Уилер написал в твиттере, что поддерживает требования протестующих о правосудии и реформе полиции. Об аналогичном решении ранее объявили в администрации Сиэттла и Денвера. Представители еще нескольких городов и штатов говорили, что намерены также запретить полицейским применять удушающий захват при задержании. В стране не стихают протесты после гибели при задержании жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.