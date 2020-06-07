Власти американского города Портленд запретили полиции применять слезоточивый газ против демонстрантов

Мэр Тед Уилер написал в твиттере, что поддерживает требования протестующих о правосудии и реформе полиции. Об аналогичном решении ранее объявили в администрации Сиэттла и Денвера. Представители еще нескольких городов и штатов говорили, что намерены также запретить полицейским применять удушающий захват при задержании. В стране не стихают протесты после гибели при задержании жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.
2020-06-07T11:33:00+03:00
2020-06-07T11:34:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2656296-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 07 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Страшна ли предложенная Леонидом Волковым «забастовка» членов комиссий для срыва общероссийского голосования? Если вы опасаетесь за свое здоровье, то остаться дома — ваше право и долг; если вас это не останавливает, то мы полагаем правильным выйти на участки, чтобы иметь возможность рассказывать обществу о том, как все было устроено…