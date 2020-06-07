Почти 50 человек пострадали в результате беспорядков в столице Ливана

На улицы Бейрута вновь вышли недовольные политикой правительства, а также экономическим положением граждане. Силы безопасности применили слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. В одном из районов военным пришлось открыть предупредительный огонь в воздух, передает агентство ТАСС. Волнения в Ливане начались осенью прошлого года и привели к отставке правительства.