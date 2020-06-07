Почти 50 человек пострадали в результате беспорядков в столице Ливана

На улицы Бейрута вновь вышли недовольные политикой правительства, а также экономическим положением граждане. Силы безопасности применили слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. В одном из районов военным пришлось открыть предупредительный огонь в воздух, передает агентство ТАСС. Волнения в Ливане начались осенью прошлого года и привели к отставке правительства.
2020-06-07T11:33:00+03:00
2020-06-07T11:34:17+03:00
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11:33, 07 июня 2020
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