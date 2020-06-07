Телеканал RT подал в суд на политика Алексея Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и интернет-издание Znak.com

Копию иска сам Навальный опубликовал в своем твиттере. Из документа следует, что пока Арбитражный суд Москвы оставил иск без движения, чтобы заявитель устранил нарушения. В частности, в иске отсутствуют необходимые данные об ответчиках. О том, что стало причиной иска, пока не сообщается. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального недавно обвинял RT в накрутке просмотров и покупке комментариев на видеосервисе Youtube, а также обвинял руководителя RT Маргариту Симоньян и ее родственников в обогащении за счет бюджета на миллионы рублей.
2020-06-07T11:32:00+03:00
2020-06-07T11:33:17+03:00
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11:32, 07 июня 2020
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