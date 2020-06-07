МЧС пока не видит необходимости в иностранной помощи при ликвидации последствий аварии в Норильске

Первый замглавы ведомства Александр Чуприян сказал, что сейчас сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования их на месте. Решение о необходимости иностранной помощи, по его словам, принимает политическое руководство страны. Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил готовность его страны помочь в борьбе с последствиями аварии на ТЭЦ-3.