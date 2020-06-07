МЧС пока не видит необходимости в иностранной помощи при ликвидации последствий аварии в Норильске

Первый замглавы ведомства Александр Чуприян сказал, что сейчас сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования их на месте. Решение о необходимости иностранной помощи, по его словам, принимает политическое руководство страны. Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил готовность его страны помочь в борьбе с последствиями аварии на ТЭЦ-3.
2020-06-07T11:32:00+03:00
2020-06-07T11:32:39+03:00
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11:32, 07 июня 2020
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