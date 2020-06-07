Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня

Источники издания РБК не исключат, что об этом объявят уже завтра. В то же время, по их словам, мэр Сергей Собянин может внести свои правки в последнюю минуту. Ранее глава города анонсировал «более радикальные, более серьезные решения» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений. Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.
2020-06-07T11:31:00+03:00
2020-06-07T11:31:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2656288-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:31, 07 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Страшна ли предложенная Леонидом Волковым «забастовка» членов комиссий для срыва общероссийского голосования? Если вы опасаетесь за свое здоровье, то остаться дома — ваше право и долг; если вас это не останавливает, то мы полагаем правильным выйти на участки, чтобы иметь возможность рассказывать обществу о том, как все было устроено…