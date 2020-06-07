Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня

Источники издания РБК не исключат, что об этом объявят уже завтра. В то же время, по их словам, мэр Сергей Собянин может внести свои правки в последнюю минуту. Ранее глава города анонсировал «более радикальные, более серьезные решения» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений. Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.