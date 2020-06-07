Во многих городах по всему миру сегодня пройдут акции протеста против расизма

Они приурочены к событиям в США, где продолжаются манифестации из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, погибшего после задержания полицейскими.

Акции солидарности с протестующими в США и митинги против расизма сегодня запланированы как минимум в семи городах. К протестам присоединятся в Бангкоке, Мадриде, Барселоне, Копенгагене, Лондоне и Брюсселе, передает агентство AFP. В Рио-де-Жанейро акции против расизма будут совмещены выступлениями против президента страны Жаира Болсонару, который ранее отпускал уничижительные комментарии в том числе в отношении афро-бразильцев.

Протесты в США, которые продолжаются уже дольше недели, были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания. Вслед за Миннеаполисом, где произошел трагический инцидент, беспорядки охватили и другие города Соединенных Штатов и сопровождались разграблением магазинов. В 40 городах уже введен комендантский час. Президент Дональд Трамп выступил с рядом жестких заявлений в адрес протестующих и пообещал не допустить анархии в стране.

За время проведения акций протеста в США были задержаны больше 10 тысяч человек.