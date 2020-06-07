Greenpeace России: План правительства по восстановлению экономики может привести к ухудшению экологии

План правительства по восстановлению экономики противоречит недавним поручениям президента и может привести к ухудшению экологии. Во всяком случае, об этом заявляют в российском отделении Greenpeace.

Greenpeace предлагает российскому руководству внести серьезные изменения в недавно представленный план по восстановлению экономики. Нынешняя редакция документа, как утверждают в организации, «идет вразрез» с поручением президента Владимира Путина по изменению законов об охране природы, данным после разлива топлива в Норильске. План «нежизнеспособен с точки зрения необходимых долгосрочных структурных изменений в экономике, так как не учитывает глобальное изменение климата и тренд на низкоуглеродное развитие». В частности, заявили в Greenpeace, в документе не предлагается конкретных мер, которые обеспечат «зеленое» развитие экономики и снизят «антропогенную нагрузку на окружающую среду». Greenpeace предлагает исключить из текста положения, которые могут привести к ухудшению экологии. «Предусмотренные планом меры по факту ослабляют существующее законодательство и могут привести к усугублению экологической ситуации», — отмечают в Greenpeace.

Соответствующие предложения по изменению плана представители Greenpeace уже направили президенту.