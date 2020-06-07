Из московского спецприемника после 10 суток ареста за одиночный пикет вышел журналист Илья Азар

Он уже сказал, что намерен обжаловать решение суда. Это проблема уже не одного человека, а всех, кто собирается публично выражать свое несогласие с властью, сказал «Эху Москвы» Азар. Илья Азар подчеркнул, что не призывает никого выходить на пикеты и акции, которые могут привести к задержаниям. Ранее в его поддержку у здания ГУ МВД на Петровке прошли одиночные пикеты, полиция задерживала участников.

