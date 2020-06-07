Он уже сказал, что намерен обжаловать решение суда. Это проблема уже не одного человека, а всех, кто собирается публично выражать свое несогласие с властью, сказал «Эху Москвы» Азар. Илья Азар подчеркнул, что не призывает никого выходить на пикеты и акции, которые могут привести к задержаниям. Ранее в его поддержку у здания ГУ МВД на Петровке прошли одиночные пикеты, полиция задерживала участников.
Из московского спецприемника после 10 суток ареста за одиночный пикет вышел журналист Илья Азар
Он уже сказал, что намерен обжаловать решение суда. Это проблема уже не одного человека, а всех, кто собирается публично выражать свое несогласие с властью, сказал «Эху Москвы» Азар. Илья Азар подчеркнул, что не призывает никого выходить на пикеты и акции, которые могут привести к задержаниям. Ранее в его поддержку у здания ГУ МВД на Петровке прошли одиночные пикеты, полиция задерживала участников.