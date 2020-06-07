В Подмосковье впервые с начала пандемии коронавируса число выписавшихся из больниц превысило число госпитализированных

Власти Московской области объявили, что впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц, кто попал туда с коронавирусом, превысило количество госпитализированных.

Губернатор Андрей Воробьев заметил, что пока временные госпитали для лечения больных коронавирусом в выставочном центре «Крокус Экспо» и парке «Патриот» расформировывать не планируется. По словам Андрея Воробьева, в Подмосковье увеличилось количество тестирований на коронавирус. Как только количество новых заболевших снизится, можно будет переходить к следующему шагу по снятию ограничений.