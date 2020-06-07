Журналист и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста. Его защита по-прежнему намерена добиваться отмены решения суда. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Азара Леонид Соловьев.

Адвокат подтвердил, что Илья Азар вышел из спецприемника, где провел 10 суток ареста, и заявил, что готов подавать жалобу в Конституционный суд.

«В общем и целом, на данный момент у Ильи жалоб нет, но он готов бороться с условиями содержания задержанных (в спецприемниках), где один раз в неделю предоставляют душ, дверей в туалет нет. Такого в 21 веке не должно быть. А я планирую подать жалобу в Конституционный суд», — отметил Л.Соловьев.

Илью Азара задержали 26 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве. Суд приговорил его к аресту на 15 суток, позже срок сократили до 10 суток.