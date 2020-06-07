В России за сутки выявили 8984 случая заражения коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8984, до 467 673, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8984 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3458 (38,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.



Добавляется, что всего в стране зарегистрировано 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число умерших из-за инфекции достигло 5 859, за сутки умерли 134 человека.