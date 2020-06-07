Глава информационной комиссии Московской городской епархии напомнил о новых правилах посещения церквей

Глава информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков напомнил о новых правилах посещения церквей. Сегодня православные верующие отмечают праздник Святой Троицы. Как сказал Волков, прихожане должны стоять на удалении друг от друга, так что внутрь храмов попадут далеко не все. Кроме того, придется отказаться от некоторых праздничных традиций, и потому не везде состоится крестный ход, а в некоторых общинах не будет совместной трапезы прихожан после службы. Московские храмы открылись для посетителей накануне. Почти два месяца они были недоступны для верующих по требованию санитарных властней.