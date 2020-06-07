Власти Германии не собираются эвакуировать домой граждан, которые заразились коронавирусом в отпуске за границей

Министр иностранных дел страны Хайко Маас сказал газете Bild am Sonntag, что консульства окажут поддержку в экстренных случаях. Официальный Берлин отменяет с 15 июня предупреждение об опасности путешествий в ряд европейских стран. Как сказал Маас, правительство рассчитывает, что граждане проявят в путешествиях максимальную осторожность. Он не ответил, когда будет отменено предупреждение об опасности поездок за пределы ЕС.
2020-06-07T10:32:00+03:00
2020-06-07T10:34:58+03:00
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10:32, 07 июня 2020
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