Полицейские в Швейцарии раздавали маски участникам демонстрации против расизма

В Базеле на акцию вышли около 5000 человек вместо разрешенных во время пандемии 300. Стражи порядка не стали препятствовать проведению мероприятия, передает немецкое агентство dpa. Поводом для демонстрации в Базеле стала трагическая гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией в Миннеаполисе. В знак солидарности с протестующими против расизма и полицейского насилия, полицейские в Базеле опустились перед ними на колени. Также акции прошли накануне в Цюрихе и Берне.
2020-06-07T10:32:00+03:00
2020-06-07T10:34:31+03:00
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10:32, 07 июня 2020
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