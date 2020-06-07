Полицейские в Швейцарии раздавали маски участникам демонстрации против расизма

В Базеле на акцию вышли около 5000 человек вместо разрешенных во время пандемии 300. Стражи порядка не стали препятствовать проведению мероприятия, передает немецкое агентство dpa. Поводом для демонстрации в Базеле стала трагическая гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией в Миннеаполисе. В знак солидарности с протестующими против расизма и полицейского насилия, полицейские в Базеле опустились перед ними на колени. Также акции прошли накануне в Цюрихе и Берне.