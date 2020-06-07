План российского правительства по восстановлению экономики угрожает экологии, считают в организации Greenpeace

Эксперты ее российского отделения говорят, что некоторые положения документа, который подготовил кабинет министров, по факту ослабляют существующее законодательство и могут привести к усугублению ситуации. Этот план также нежизнеспособен с точки зрения необходимых долгосрочных структурных изменений в экономике, не учитывает глобальное изменение климата, в нём не говорится о снижении влияния человека на природу, добавили авторы обращения Greenpeace. Они просят президента Владимира Путина внести изменения в намеченную правительством программу. И уверены, что недавняя авария в Норильске только подчеркивает необходимость таких изменений.