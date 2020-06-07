Пожар вспыхнул минувшей ночью в киногородке в Подмосковье

Горел склад с декорациями в поселке Горки Ленинские. Площадь возгорания, по данным областного управления МЧС, составила 600 квадратных метров. Горели помещения на втором этаже. Справиться с огнем спасателям удалось к утру. Что могло стать причиной ЧП, не сообщается.
2020-06-07T10:30:00+03:00
2020-06-07T10:32:44+03:00
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10:30, 07 июня 2020
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